وزير الخارجية التركي ونظيره الأردني يبحثان ملف سوريا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الملف السوري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، مساء اليوم، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، وفق وكالة الأناضول، دون إيراد المزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد الاجتماع التشاوري الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمّان، الاثنين، بمشاركة وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان.

وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرياض في 19 مايو/ أيار 2023.

ودعا الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع نظيرهم في النظام السوري، إلى إيلاء "العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى"، وذلك وفق ما ورد في البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع.

واتفق الوزراء ووزير خارجية النظام السوري على "أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة".

وصرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أن "اجتماع اليوم كان صريحاً وأردنا أن يفضي لقرارات مؤثرة"، موضحاً: "حضرنا اجتماع اليوم كممثلين عن أنفسنا وليس عن بقية الدول العربية".

وأضاف الصفدي أن "قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يؤخذ وفق آلية عمل الجامعة".