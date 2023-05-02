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استمرار التصويت في انتخابات تركيا على البوابات الحدودية مع أوروبا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.05.2023 16:46
أنصار حزب العدالة والتنمية في تظاهرة انتخابية في سروج. 2 مايو 2023 الأناضول أنصار حزب العدالة والتنمية في تظاهرة انتخابية في سروج. 2 مايو 2023 (الأناضول)

تواصلت اليوم عملية التصويت للناخبين الأتراك المسجلين خارج البلاد عند البوابات الحدودية مع اليونان وبلغاريا في الانتخابات العامة والرئاسية.

ويدلي الأتراك المسجلون في الخارج بأصواتهم في معابر "قابي كوله" و"حمزة بيلي" و"كره كوي" مع بلغاريا و"إيبسالا" و"بازار كولة" مع اليونان.

ومنذ انطلاق عملية التصويت في المعابر الجمركية في 27 أبريل/ نيسان الماضي، أدلى ألفان و579 شخصًا بأصواتهم في المعابر المذكورة.

وتتواصل عملية التصويت على مدار 24 ساعة/أيام الأسبوع، حتى الساعة 5 مساءً من يوم 14 مايو/ أيار المقبل.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد الخميس، فيما يتوجه الناخبون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار الجاري، لانتخاب مرشحيهم.

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