الرئيس أردوغان يزف بشرى للمواطنين باكتشافات نفطية استثنائية

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيزف اليوم الثلاثاء أنياء عن اكتشافات نفطية هي الأكبر بين مثيلاتها.

وأضاف في تصريحات، اليوم، في فعالية انتخابية بولاية بيلاجك شمال غربي البلاد، أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

وأوضح أن أردوغان "سيزفّ البشرى" حول الاكتشاف النفطي في مهرجان انتخابي اليوم بولاية قونية، وسط تركيا.

ولم يكشف الوزير التركي عن تفاصيل أكثر حول الاكتشاف النفطي المذكور.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان الانتخابي للرئيس أردوغان في قونية، الساعة 17:00 (14:00 تغ) من اليوم الثلاثاء.