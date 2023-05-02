نائب وزير الخارجية التركي يبحث في أثيوبيا آخر التطورات في السودان

التقى براق أقتشابار نائب وزير الخارجية التركي مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى الاتحاد الإفريقي بانكول أديوي، وبحث معه آخر التطورات الأخيرة على الساحة السودانية.

جاء ذلك ضمن زيارة العمل التي يجريها المسؤول التركي إلى إثيوبيا، لإجراء مباحثات مع مسؤوليها ومسؤولي الاتحاد الإفريقي، بين 1- 4 مايو/ أيار الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية التركية عبر تويتر، الثلاثاء، أن أقتشابار بحث مع أديوي الشراكة القائمة بين أنقرة والاتحاد الإفريقي، والتطورات الأخيرة في السودان.

كما ناقش الجانبان الإسهامات التركية في تحقيق السلام والأمن في القارة الإفريقية.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.