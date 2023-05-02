وزارة الخارجية التركية تعلن تسهيلات خاصة بالموطنين الأتراك للحصول على الفيزا المصرية

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن بوسع الموطنين الأتراك الحصول على سمة الدخول (الفيزا) إلى جمهورية مصر العربية من المعابر الحدودية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة اليوم على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشهد العلاقات التركية المصرية تطورات إيجابية منذ بضعة أشهر، وجرت زيارات متبادلة لوزراء الخارجية.

فيما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الشهر الماضي، أن إعلان تعيين سفراء بين تركيا ومصر قد يتم خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري المنتظرة إلى أنقرة الأسبوع الجاري.

ومنتصف أبريل/ نيسان الفائت، أعلن القائم بأعمال سفارة أنقرة في القاهرة صالح موطلو شن، بدء مصر تطبيق منح تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك في المطارات والمعابر الحدودية.