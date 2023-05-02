وزير الدفاع: كل خطوة نخطوها في مجال الصناعات الدفاعية هي رمز لقوتنا

أكد وزير الدفاع خلوصي أقار أن كل خطوة تخطوها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وكل مشروع تنفذه يرمز إلى ما باتت تتمتع به من قوة التي تخولها للعب دور مهم في السوق الدولية.

جاء ذلك في خطابه الثلاثاء لدى مشاركته في حفل تسليم طائرة A400M الشحن العسكرية الرابعة إلى قيادة القوات الجوية التركية، بعد تحديثها.

وأوضح أقار أن اتفاقية تحديث الطائرة وُقّعت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019.

وذكر أن تحديث طائرات A400M العسكرية يجري في 4 مراكز حول العالم فقط، وأن مصنع قيصري الثاني لصيانة الطائرات أحد هذه المراكز.

وأكد الوزير أن مصنع قيصري الثاني لصيانة الطائرات اكتسب قدرات إضافية بعد الاتفاق المبرم مع شركة إيرباص العالمية.

وأعرب عن ثقته بأن مصنع قيصري الثاني لصيانة الطائرات سيقوم مستقبلا بتحديث طائرات الدول الشقيقة والصديقة لتركيا.

وأضاف أن طائرات A400M التي تستخدم في مجالات واسعة من الأنشطة مثل الفعاليات الإغاثية وعمليات الإجلاء ونقل الأفراد والمواد، أظهرت فوائد كبيرة في زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأشاد أقار بتطور الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن نسبة اعتماد تركيا على الخارج في توفير احتياجاتها من منتجات هذا القطاع تقلّصت إلى حدود 20 بالمئة.