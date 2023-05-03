أردوغان: انتخابات 14 مايو ستكون الخطوة الأولى لمُثل تركيا القوية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في 14 مايو/ أيار الجاري ستكون الخطوة الأولى لمُثل تركيا القوية.

ودعا أردوغان، في خطاب ألقاه الأربعاء خلال مشاركته في تجمع جماهيري لأنصاره بولاية ريزة شمال شرقي تركيا، جميع المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال: "خلال 21 عاماً أنجزنا مشاريع لم يتمكن الذين سبقونا في حكم البلاد من إنجازها على مدى السنوات السبعين الماضية".

وأضاف: "معًا كسرنا الأغلال التي فُرضت على إرادة شعبنا، معًا أخرجنا بلادنا من العديد من العواصف إلى بر الأمان، معاً تصدّينا للهجمات الغادرة التي شنتها التنظيمات الإرهابية".

وخلال خطابه استعرض الرئيس التركي عبر الشاشات العملاقة بعض المشاريع التي قامت بها حكوماته في تركيا منذ العام 2002.

ووعد أردوغان أنصاره بالمزيد من المشاريع العملاقة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.