أنقرة: نتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال "بي كي كي" الإرهابي

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن أنقرة تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال تنظيم "بي كي كي" الإرهابي والجماعات التابعة له فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى بلادهم، والنهوض بالعملية السياسية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به قالن للصحفيين، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، في معرض تعليقه على اجتماعات "التطبيع" مع النظام السوري.

وأشار متحدث الرئاسة التركية إلى أن المفاوضات بشأن القضايا المذكورة مستمرة، مبيناً أن "المسار حديث العهد، ولا ينبغي للمرء أن يتوقع نتيجة فورية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري يمكن أن يعقد في 10 مايو/ أيار الجاري في العاصمة موسكو.