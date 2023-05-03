وزارة الدفاع الأمريكية تشيد بدور تركيا في مكافحة داعش الإرهابي

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية-البنتاغون عن تقديرها لما تقوم به تركيا من مكافحة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة باتريك ريدر تعليقًا على عملية الاستخبارات التركية التي أسفرت عن تحييد زعيم التنظيم أبو الحسين القريشي.

وردًا على سؤال حول قتل الاستخبارات التركية لزعيم داعش شمالي سوريا، قال ريدر: "لا يمكننا تأكيد هذه الأخبار حاليًا، وإذا كانت صحيحة فإننا نرحب بذلك، وبشكل عام نقدّر ما تقوم به تركيا ضد داعش".

وأضاف: "تعلمون أن القوات التركية حاربت داعش في الماضي في المناطق الحدودية شمالي سوريا، وأي شيء يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي للمساعدة في إلحاق هزيمة دائمة بداعش مفيد للغاية".

في المقابل، تجنب ريدر الإجابة على سؤال حول وجود تواصل بين القوات المسلحة للولايات المتحدة وتركيا بهذا الخصوص من عدمه، وأحال السؤال إلى قيادة القوات الأمريكية في أوروبا.

وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحييد القريشي.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت للأناضول سابقًا، أن الاستخبارات التركية توصلت لمعلومات تفيد بأن القريشي موجود في منطقة جنديرس التابعة لعفرين شمالي سوريا، وأنه سيغير مقر إقامته قريبا، ونفذت عملية خاصة في 29 أبريل على المنزل الذي كان فيه.

وذكرت المصادر أن القريشي لم يستجب لنداءات الاستسلام وفجر بنفسه حزاما ناسفا كان يرتديه بعدما أدرك أنه سُيلقى القبض عليه.

يذكر أن القريشي انضم إلى "داعش" الإرهابي عام 2013، وترقى إلى مناصب عليا خلال فترة وجيزة، وتم إعلانه "خليفة" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 بعد مقتل سلفه زعيم التنظيم السابق أبو الحسن القريشي.