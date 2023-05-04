الانتخابات التركية.. انطلاق التصويت في كازاخستان وبلغاريا

بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في كازاخستان وبلغاريا، الخميس، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وانطلقت عملية التصويت في العاصمة أستانة في تمام الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي.

وبإمكان الناخبين الإدلاء بأصواتهم يوميا حتى الساعة التاسعة مساء في السابع من مايو/ أيار الجاري ضمن أوقات محددة.

وتضم كازاخستان 6 آلاف و106 ناخبين، بحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات في تركيا.

كما انطلقت، الخميس، عملية التصويت في السفارة التركية بالعاصمة صوفيا، إضافة إلى القنصليتين العامتين في مدينتي بورغاس و فيليبه (بلوفديف).

وقالت السفيرة التركية لدى صوفيا آيلين سكيزكوك، إن التصويت سيتسمر لغاية 7 مايو/ أيار الجاري.

وأشارت السفيرة، في تصريح لوكالة الأناضول، أن بلغاريا تضم نحو 7 آلاف و900 ناخب مسجل.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي بدأت عملية التصويت في الانتخابات، للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد.

فيما من المقرر أن يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.