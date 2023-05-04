اجتماع تقني بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول لبحث تصدير الحبوب

أعلن وزير الدفاع خلوصي أقار أن الموظفين الفنيين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة سيجتمعون في إسطنبول يوم الجمعة لمناقشة صفقة الحبوب.

وقال أقار إن الاجتماع يأتي قبل اجتماع نواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا المزمع عقده الأسبوع المقبل، مضيفًا أن أنقرة تواصل جهودها لزيادة تمديد الاتفاق الذي سينتهي في 18 مايو/أيار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها الخميس، حول الاجتماع المخطط عقده غدًا الجمعة بين نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وتطرق أقار إلى تمديد مبادرة الحبوب حتى 18 مايو/ أيار بعد محادثات الرئيس رجب طيب أردوغان والوزارات المعنية.

وقال: "نواصل جهودنا من أجل استمرارها (مبادرة الحبوب) مجددًا بشكل مستقر دون أي انقطاع من خلال زيادة زخم محادثاتنا قدر الإمكان قبل انتهاء المهلة".

وأضاف: "سيعقد اجتماع على المستوى الفني بدل اجتماع نواب الوزراء الذي كان مخططا عقده غدًا، قبل اجتماع نواب الوزراء".

وتابع: "أصبح من الضروري عقد اجتماع للكوادر الفنية من الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا، وسيعقد غدًا، وعقب هذا الاجتماع سيكون اجتماع نواب الوزراء الأسبوع المقبل".

وذكر وزير الدفاع أن اجتماع الكوادر الفنية واجتماع نواب الوزراء سيعقد في مدينة إسطنبول.

وفي رده على سؤال حول تمديد الاتفاقية من عدمه، قال أقار: "الانطباع الذي لاحظناه خلال محادثاتنا ومباحثاتنا يشير أن هذه الجهود ستنتهي بشكل إيجابي، ونعمل ونجتهد من أجل ذلك".