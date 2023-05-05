أكثر من 1.2 مليون ناخب تركي يدلون بأصواتهم في الخارج

بلغ عدد الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم للانتخابات الرئاسية والعامة في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية مليونا و227 ألفا و230 شخصا، لغاية ظهر الجمعة.

ويبلغ عدد المسجلين في قيود الناخبين خارج البلاد 3 ملايين و416 ألفا و98 شخصا، حسب بيانات لجنة الانتخابات العليا في تركيا.

وأدلى مليون و139 ألفا و556 ناخبا بأصواتهم في الممثليات الخارجية منذ بدء التصويت، في حين بلغ عدد المصوتين في المنافذ الحدودية 87 ألفا و674 شخصا.

وبدأ التصويت في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية يوم 27 أبريل/نيسان الفائت.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الممثليات الخارجية يوم 9 مايو/أيار، بينما تستمر في المنافذ الحدودية لغاية 14 مايو الجاري.

فيما يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.