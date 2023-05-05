عاصفة من الانتقادات ضد خطاب الإعلام الغربي المتحيز قبل الانتخابات التركية

انتقد مسؤولون أتراك، بمن فيهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، مجلة الإيكونوميست وغيرها من وسائل الإعلام التي أظهرت مؤخراً تحيزاً فاضحاً مناهضاً لأردوغان ونشرت مقالات تحث المواطنين الأتراك على التصويت ضده.

وانتقد تشاوش أوغلو تدخل الصحيفة الأسبوعية اللندنية في الشؤون الداخلية للبلاد واتخاذها القرار نيابة عن الشعب التركي.

وقال تشاوش أوغلو الخميس: "لا أحد يستطيع اغتصاب إرادة الشعب التركي".

وأضاف: "يقولون إن أردوغان يجب أن يرحل.. يجب أن يرحل. إنهم يتخذون قرارات نيابة عن الشعب التركي، أو يحاولون تقديم المشورة لهم. لماذا يجب أن يرحل أردوغان؟"

وتابع: لولا جهود الرئيس أردوغان لضمان مبادرة الحبوب لحدثت أزمة غذاء عالمية ونحن لا نقبل أن تتدخل وسائل الإعلام الأجنبية في الشؤون الداخلية لأي بلد.

والخميس، أثارت صحيفة إيكونوميست The Economist اللندنية والمعروفة بمعارضتها الشديدة للرئيس رجب طيب أردوغان، غضب الأتراك بنشرها صورة غلاف مع عنوان يدعو إلى انتصار المعارضة.

وصدر غلاف الصحيفة تحت عنوان "أهم انتخابات 2023" مدعماً بعبارات "أنقذوا الديمقراطية" و"أردوغان يجب أن يرحل".

كما انتقد تشاوش أوغلو ألمانيا لرفضها تفويض تركيا لإنشاء مراكز اقتراع في المزيد من المناطق لتلبية الطلب المتزايد من الناخبين في البلاد.

كذلك، نشرت مجلتا Le Point وL'Express الفرنسيتان أغلفة مناهضة لأردوغان، فقالت الأولى إن أردوغان هو "بوتين الآخر" بينما ربطته L'Express بخطر الفوضى، مع عناوين فرعية تشمل العلاقات مع أوروبا والمهاجرين والشرق الأوسط وكذلك مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عرضت كلتا المجلتين صورًا معدلة لتشويه صورة الرئيس.

من جانبه، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، وسائل الإعلام الغربية لخطابها المناهض لأردوغان، ولتجاهلها التام لمبدأ الحيادية.

كما انتقد وزير العدل بكير بوزداغ الإيكونوميست، قائلاً إنه ليس من اختصاص المجلة تحديد من سيفوز في التصويت.

وقال: "من سيقرر رحيل أردوغان؟ الإيكونوميست؟ ما علاقتهم بالأمر؟"

وتابع منتقداً التحيز الإعلامي، قائلا إن الرئيس انتصر دائما بالديمقراطية واحتضن إرادة الشعب خلال الأزمات، مثل محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو.

كما أشار إلى أن الشعب التركي هو أيضا من أشد المدافعين عن الديمقراطية ولم يتردد في الوقوف في وجه الدبابات والرصاص ليلة محاولة الانقلاب لحمايته.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك، انتقد بدوره وسائل الإعلام الغربية لخطابها المناهض لأردوغان، قائلاً إنها حشدت جميعًا للتأثير على العملية السياسية في تركيا.