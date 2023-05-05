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رئيس البرلمان التركي: للمغرب مكانة مهمة في العالم العربي والإسلامي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.05.2023 09:20
آخر تحديث في 05.05.2023 12:14
شنطوب في قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، أنقرة. 4 مايو 2023 الأناضول شنطوب في قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، أنقرة. 4 مايو 2023 (الأناضول)

استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب نظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي، في العاصمة أنقرة.

وجرى اللقاء الخميس على هامش قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، المنعقدة في أنقرة.

وأكد شنطوب خلال اللقاء أن المغرب يمتلك مكانة مهمة في العالم العربي والإسلامي وحوض المتوسط والقارة الإفريقية.

وشدد على أن المغرب يلعب دورا حساسا بخصوص الاستقرار والرفاه بالمنطقة، لافتا إلى أن تركيا تأخذ ذلك بالحسبان دوما في علاقاتها مع المملكة.

وأعرب شنطوب عن أمله أن يسود الاستقرار في المنطقة أسوة بالاستقرار السائد في المغرب.

ولفت إلى ضرورة تحسين العلاقات التجارية بين تركيا والمغرب، فضلا عن زيادة الاتصالات والزيارات بين برلماني البلدين.

بدوره، أعرب العلمي عن ثقته بتطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمغرب في إطار العلاقات الثنائية الجيدة.

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