أردوغان: انتخابات 14 مايو نقطة تحول في مئوية تركيا

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الجاري بأنها "نقطة تحول تاريخية".

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها قناة "تي في نت TVNET" التركية مع أردوغان، مساء الخميس.

وقال أردوغان: "نرى 14 مايو نقطة تحول في مئوية تركيا، حيث سنحقق قفزات جديدة".

من ناحية أخرى تطرق الرئيس التركي إلى الخبر الذي نشرته صحيفة إيكونوميست البريطانية وقالت فيه "أردوغان يجب أن يرحل".

وأضاف: "من هم الساعون من أجل أن يرحل أردوغان؟ المنظمات الإرهابية والمرابون والإمبرياليون، يقولون يجب أن يرحل أردوغان".

ولفت إلى أن سبب ذلك هو مراعاته لمصالح شعبه وتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية التي هي أدوات بيد القوى المعادية لتركيا.

وأشار أردوغان إلى إيواء دول أوروبية لإرهابيين مطلوبين من قبل تركيا.

وأضاف " يقولون يجب أن يرحل أردوغان لأننا نزعنا الأغلال التي قيدوا بها بلادنا عبر صندوق النقد الدولي"،

ولفت إلى أن الانتخابات التركية باتت الشغل الشاغل لوسائل اعلام غربية، مشيرا أنها تقوم باستمرار بتلميع صورة مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وأضاف "لماذا وما السبب؟ لأنهم تعهدوا بتسليم تركيا للغرب، لقد صرح (كليتشدار أوغلو) لـ "بي بي سي" بأنهم سيعطون الأولوية للعلاقات مع الغرب، وذلك من أجل نيل رضا الغرب".

والجمعة، انتقد مسؤولون أتراك، بمن فيهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، مجلة الإيكونوميست وغيرها من وسائل الإعلام التي أظهرت مؤخراً تحيزاً فاضحاً مناهضاً لأردوغان ونشرت مقالات تحث المواطنين الأتراك على التصويت ضده.

وعلى صعيد آخر، أكد أردوغان أن العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا ما وراء الحدود لم تنته بعد، وأنها تنتظر الوقت المناسب.

وقال أردوغان: إن "عملياتنا العسكرية ما وراء الحدود لم تنته بعد، ننتظر الوقت المناسب فحسب"، مبيناً أن تدمير تركيا أوكار إرهابيي تنظيم "بي كي كي" فوق رؤوسهم في جبل قنديل شمالي العراق بات وشيكاً.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.