انطلاق التصويت في الانتخابات التركية للمقيمين بالمغرب

بدأ الأتراك المقيمون في المغرب، السبت، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في تركيا خلال 14 مايو/ أيار الجاري.

وتوافد الأتراك منذ صباح السبت إلى مقر السفارة التركية في العاصمة الرباط، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وفق مراسل الأناضول.

وتستمر عملية التصويت في الرباط حتى مساء الأحد الموافق لـ7 مايو الجاري.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي بدأت عملية التصويت في الانتخابات، للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد.

وحتى يوم أمس الجمعة، بلغ عدد الناخبين الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم للانتخابات الرئاسية والعامة في الممثليات الخارجية والمنافذ الحدودية مليوناً و227 ألفا و230 شخصاً.

فيما من المقرر أن يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.