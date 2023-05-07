أردوغان يلقي خطاباً أمام 1.7 مليون شخص في مسيرة إسطنبول التاريخية

نظم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكبر تجمع لحملته الانتخابية حتى الآن في إسطنبول اليوم الأحد مع حشد بلغ نحو 1.7 مليون شخص، شخص قبل أسبوع من انتخابات 14 مايو/ أيار الجاري.

وشكر أردوغان في كلمته الحضور التاريخي في مسيرة إسطنبول على استمرار دعمهم له.

وقال الرئيس التركي: "إذا قالت إسطنبول" نعم "سينتهي هذا"، داعياً الشعب للتصويت له في الانتخابات.

وأضاف أردوغان، سنرسل المعارضة إلى التقاعد، مؤكداً أن المعارضة تضع عقبة أمام كل عمل لحزب العدالة والتنمية ومنزعجة من مكاسب البلاد.

كما انتقد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو لعدم خدمته في اسطنبول والتجمع في جميع أنحاء تركيا للانتخابات.

وأشار إلى أن أفضل رد على الإعلام الغربي الذي يستهدف نفسه وتركيا هو رؤية الحشود الهائلة في مطار أتاتورك.

وجاءت كلمات أردوغان بعد أن أثارت صحيفة The Economist الأسبوعية التي تتخذ من لندن مقراً لها ، غضب أنصار الرئيس مرة أخرى بغطاء يدعو إلى انتصار المعارضة الأسبوع الماضي.

وأقيم التجمع في مطار أتاتورك بإسطنبول، الذي أصبح الآن جزئياً منطقة ترفيهية عامة، قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة تحت شعار "تركيا عهد لك".

المسيرة، التي يُتوقع أن تكون الأكبر في تركيا أو أوروبا، تُنظم في مطار أتاتورك نظرًا لرمزيتها كنقطة نضال من أجل الديمقراطية خلال محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز 2016.

عاد أردوغان، الذي أُجبر مؤخراً على أخذ استراحة من جدول الحملات المتطلب بسبب المرض، إلى المنصة منذ الأسبوع الماضي.

وتعد إسطنبول مهمة لأردوغان، حيث بدأ حياته السياسية في المدينة، عندما بدأ كرئيس بلدية في أوائل التسعينيات قبل أن يصبح رئيساً للوزراء ومن ثم رئيساً للبلاد.