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أردوغان: سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي سوريا والعراق

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 08.05.2023 14:52
آخر تحديث في 08.05.2023 14:55
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في مراسم حفل تعيين 45 ألف معلم بقطاع التعليم في مركز خليج للمؤتمرات بإسطنبول 8-5-2023 صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في مراسم حفل تعيين 45 ألف معلم بقطاع التعليم في مركز خليج للمؤتمرات بإسطنبول 8-5-2023 (صورة: الأناضول)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده القضاء على الإرهاب شمالي سوريا والعراق بالكامل.

جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال مراسم حفل تعيين 45 ألف معلم في قطاع التعليم جرى في مركز خليج للمؤتمرات في إسطنبول.

وقال أردوغان: "سنواصل بحزم معركتنا ضد التنظيمات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها".

وتابع: "سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا".

واستذكر أردوغان جميع الشهداء المعلمين الذين قتلوا على يد التنظيم الإرهابي "بي كي كي".

وهنأ الرئيس التركي المعلمين الذين تم تعيينهم اليوم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأشار إلى أن عدد المعلمين الذين تم تعيينهم خلال السنوات العشر الماضية من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 12 ألفاً و98.

وذكر أردوغان أن إجمالي عدد المعلمين في تركيا بلغ مليوناً و200 ألف بعد أن كان 500 ألف معلم في عام 2002.

والأحد، ألقى الرئيس أردوغان خطاباً أمام أكبر تجمع لحملته الانتخابية، حتى الآن، في إسطنبول، مع حشد بلغ نحو 1.7 مليون شخص، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو/ أيار الجاري.

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