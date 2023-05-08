أردوغان: سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي سوريا والعراق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده القضاء على الإرهاب شمالي سوريا والعراق بالكامل.

جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال مراسم حفل تعيين 45 ألف معلم في قطاع التعليم جرى في مركز خليج للمؤتمرات في إسطنبول.

وقال أردوغان: "سنواصل بحزم معركتنا ضد التنظيمات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها".

وتابع: "سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا".

واستذكر أردوغان جميع الشهداء المعلمين الذين قتلوا على يد التنظيم الإرهابي "بي كي كي".

وهنأ الرئيس التركي المعلمين الذين تم تعيينهم اليوم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأشار إلى أن عدد المعلمين الذين تم تعيينهم خلال السنوات العشر الماضية من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 12 ألفاً و98.

وذكر أردوغان أن إجمالي عدد المعلمين في تركيا بلغ مليوناً و200 ألف بعد أن كان 500 ألف معلم في عام 2002.

والأحد، ألقى الرئيس أردوغان خطاباً أمام أكبر تجمع لحملته الانتخابية، حتى الآن، في إسطنبول، مع حشد بلغ نحو 1.7 مليون شخص، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو/ أيار الجاري.