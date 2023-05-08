أقار: تعزيز الصناعات الدفاعية شرط لامتلاك جيش قوي

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، على أن تعزيز الصناعات الدفاعية "شرط أساسي لامتلاك جيش قوي".

وقال أقار، في فعالية بولاية قيصري: "وجودنا في هذه الجغرافيا يعني أن يكون لدينا جيش فعّال ورادع ومهيب".

وأضاف: "من الواضح أننا بحاجة إلى تعزيز صناعاتنا الدفاعية من أجل امتلاك جيش قوي".

وأشاد وزير الدفاع التركي بالمستوى الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا.

وذكر أن تركيا تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تطوير العديد من أنظمة الأسلحة والبرامج والتصميمات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتابع: "بفضل تطور صناعاتنا الدفاعية، تقوم قواتنا بمد يد العون للمظلومين في الكثير من المناطق حول العالم".