إيران تعلن قرب إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، قرب فتح سفارتي طهران والرياض لدى البلدين، مؤكدة أنها "في المرحلة النهائية من عملية إعادة إعمار مباني البعثات الدبلوماسية في الرياض وجدة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تصريح نقلته وكالة أنباء "تسنيم" المحلية: "أحرزنا تقدماً جيداً في تجهيز المقار الدبلوماسية لاستئناف الأنشطة الرسمية في إطار الاتفاق الثنائي، ونحن الآن في المرحلة النهائية من عملية إعادة إعمار مبانينا في الرياض وجدة".

وأعرب كنعاني عن أمله في إعادة فتح سفارتي البلدين قريباً، مؤكداً على جدية إيران والسعودية في هذا الموضوع، بحسب الوكالة الإيرانية.

وعن زيارة رعايا البلدين إلى السعودية وإيران وخاصة رجال الأعمال، قال: "بناءً على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، عملياً لا توجد أي قيود على سفر رعايا البلدين، وخاصة رجال الأعمال، وهناك إمكانية إصدار تأشيرات الدخول، والإمكانيات متاحة للناشطين الاقتصاديين في البلدين".

يشار أنه في 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، وصل وفد إيراني، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران والسعودية دولتان كبيرتان، معتبراً أن "عودة العلاقات بينهما ستغير المعادلات في المنطقة".