الرئيس التركي يعلن عن مشروع نفق ثالث تحت مضيق البوسفور بإسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تخطيط حكومته لتنفيذ مشروع عملاق في إسطنبول يحمل اسم "مشروع نفق إسطنبول الكبير" ليكون النفق الثالث الذي يربط شطري مضيق البوسفور تحت البحر.

إعلان أردوغان جاء في تجمع انتخابي تخلله افتتاح المرحلة الأولى من "حديقة الشعب" في موقع مطار أتاتورك، وحظي بمشاركة 1.7 مليون شخص على الأقل.

وقال الرئيس التركي: "سيكون هذا المشروع ثالث نفق يمر تحت مضيق البوسفور بعد نفقي (مرمراي) و(أوراسيا)"، مبيناً أن المشروع يتضمن 11 خطاً للسكك الحديدية التي يستخدمها يومياً 6.5 ملايين شخص.

ويعد نفق إسطنبول الكبير مشروع نفق مختلط يتضمن 3 طوابق يمر من تحت مضيق البوسفور بطول 6.5 كم، يضمن الانتقال بين شطري إسطنبول الأوروبي والآسيوي عن طريق مسارات طرق وسكك حديدية.

ولفت أردوغان إلى مشاريع النقل العملاقة خلال حكومات حزب العدالة والتنمية في البلاد، ومنها جسر "ياووز سليم"، الجسر الثالث الذي يربط بين شطري إسطنبول وافتتح في 2016، بعد جسري "شهداء 15 تموز" و"محمد الفاتح".

وأيضاً جسر "عثمان غازي" على بحر مرمرة ويربط بين ولايتي قوجه إيلي ويالوفا على مسار مدينتي إسطنبول وإزمير وافتتح عام 2016.

وأضاف أردوغان: "كما أنجزت حكوماتنا نفق "أوراسيا" الذي يمر تحت مضيق البوسفور لعبور السيارات وافتتح عام 2011، إلى جانب نفق "مرمراي" لسكك الحديد الذي افتتح عام 2013، مردفاً: "والآن سنقوم بتنفيذ مشروع نفق إسطنبول الكبير".

ومجدداً تأكيده على أهمية ناخبي إسطنبول في الانتخابات، أوضح أردوغان أنه سيلقي "كلمة الشرفة" أمام أنصاره مساء 14 مايو، بعد فوزه بالانتخابات، في مدينة إسطنبول.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويتنافس الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف "الشعب"، وكمال كليتشدار أوغلو مرشحا عن تحالف "الأمة"، فيما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إينجه رئيس حزب "البلد"، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف "الأجداد".