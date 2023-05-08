انتهاء عملية التصويت بالانتخابات التركية في عدة دول

اختتمت في عدة دول، الأحد، عملية التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، التي بدأت في 27 إبريل/ نيسان الماضي، للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد.

لبنان

ففي لبنان، أغلقت صناديق الاقتراع في السفارة التركية ببيروت في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ)، حيث استمر الاقتراع أسبوعاً كاملاً.

ووضعت أوراق ومغلفات الاقتراع المستخدمة في صناديق الاقتراع وختمت بإشراف أعضاء اللجنة العليا للانتخابات التركية ومراقبين، قبل نقلها إلى تركيا لاحقاً.

وقال السفير التركي لدى بيروت علي باريش أولوسوي: "لقد أكملنا الانتخابات التي بدأناها في الأول من (مايو) أيار، في إطار القوانين والإجراءات التي أوصت بها رئاسة لجنة الانتخابات العليا في تركيا".

وأكد أولوسوي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن السفارة "اتخذت كافة الاحتياطات لضمان إجراء الانتخابات في جو من السلام والأمن، حيث بلغ مجمل عدد الناخبين المسجلين في لبنان 8 آلاف 336 ناخبا".

باكستان

وأدلى الناخبون الأتراك المقيمون في باكستان بأصواتهم، بين 6 - 7 مايو / أيار، في السفارة التركية بالعاصمة إسلام أباد والقنصليتين العامتين في لاهور وكراتشي.

وتضم باكستان نحو ألف و200 مواطن تركي مسجل في كشوف الناخبين.

كازاخستان

وفي كازاخستان، أدلى الناخبون بأصواتهم، بين 4 - 7 مايو / أيار، في السفارة التركية بالعاصمة آستانة والقنصليتين العامتين في ألماتي وأكتاو.

ويقطن في كازاخستان نحو 6 آلاف و106 مواطنين أتراك مسجلين في كشوف الناخبين.

أوزبكستان

أما في أوزبكستان فأدلى الناخبون بأصواتهم، بين 5 - 7 مايو / أيار، في السفارة التركية بالعاصمة طشقند والقنصلية العامة في سمرقند.

ويتواجد في كازاخستان نحو 3 آلاف و239 مواطنا تركيا مسجلا في كشوف الناخبين.

أذربيجان

كما أدلى الناخبون في أذربيجان بأصواتهم في السفارة التركية بالعاصمة باكو والقنصليتين العامتين في ناختشوان وكنجه.

وتضم أذربيجان نحو 11 ألفا و43 مواطنا تركيا مسجلا في كشوف الناخبين.

إيران

وفي إيران أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في صناديق الاقتراع التي وضعت في سفارة تركيا في طهران، والقنصلية العامة في تبريز، ومشهد يومي 5 و 7 مايو.

وبحسب المعلومات الواردة من لجان صناديق الاقتراع، أدلى 450 ناخبا من أصل 1592 ناخبا بأصواتهم في صناديق في إيران.

فنلندا

وجرى إغلاق صناديق الاقتراع في السفارات التركية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والليتوانية فيلنيوس، والإستونية تالين حيث انتهت عملية التصويت في الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

وقالت سفيرة تركيا في هلسنكي، دنيز شاكار، للأناضول، إن نسبة المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات بلغت حوالي 50 بالمئة.

روسيا

وفي روسيا أغلقت صناديق الاقتراع في السفارة التركية في موسكو، والقنصلية العامة التركية في كل من سانت بطرسبرغ وقازان ونوفوروسيسك في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.

مقدونيا وألبانيا

وأدلى الناخبون الأتراك المقيمون في شمال مقدونيا وألبانيا بأصواتهم، بين 5 - 7 مايو / أيار، في السفارتين التركيتين لدى سكوبيه وتيرانا.

وفي كوسوفو أدلى الناخبون بأصواتهم بين 6 - 7 مايو بالسفارة التركية لدى العاصمة بريشتينا والقنصلية العامة في بريزرن.

وتضم شمال مقدونيا 4 آلاف و107 مواطنين أتراك مسجلين في كشوف الناخبين، فيما يتواجد ألف و416 في ألبانيا، وألفان و192 في كوسوفو.

البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا

وفي البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا، أدلى الناخبون بأصواتهم بين 5- 7 مايو.

ويبلغ عدد المواطنين الأتراك المسجلين في كشوف الناخبين في الجبل الأسود ألفا و704، وفي صربيا ألفان و311.

قيرغيزستان

كما اختتمت في قيرغيزستان، الأحد، عملية التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، عند الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

وأدلى الناخبون الأتراك المقيمون في قيرغيزستان بأصواتهم، بين 5 - 7 مايو / أيار، في الصناديق المخصصة لهم.

يشار إلى أن عملية التصويت في الممثليات التركية بقيرغيزستان ستجري في حال تمديد الانتخابات الرئاسية لجولة ثانية بين 21-22 مايو.

وتضم قيرغيزستان ثلاثة آلاف و119 مواطنا تركيا مسجلا في كشوف الناخبين.

بريطانيا

أما في بريطانيا أدلى الناخبون البالغ عددهم 127 ألفا بأصواتهم، بين 29 أبريل/نيسان - 7 مايو / أيار.

الصين

كما أدلى الناخبون الأتراك المقيمون في الصين بأصواتهم، بين 5 - 7 مايو / أيار، في السفارة التركية بالعاصمة بكين والقنصليات العامة في شنغهاي وغوانغجو وهونغ كونغ.

ومع انتهاء عملية التصويت أغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

تجدر الإشارة أن عملية التصويت في الممثليات التركية بالصين ستجري في حال تمديد الانتخابات الرئاسية لجولة ثانية بين 21-22 مايو.

وتضم الصين نحو 4 آلاف و337 مواطناً تركياً مسجلاً في قيود الناخبين.

إسرائيل

وفي إسرائيل تم إغلاق صناديق الاقتراع بعد عملية التصويت للناخبين الأتراك التي بدأت في 3 مايو في السفارة التركية في تل أبيب واستمرت لمدة 4 أيام.

ومع انتهاء عملية التصويت أغلقت صناديق الاقتراع في البلدان المذكورة آنفاً عند الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ويبلغ عدد المسجلين في كشوف الناخبين خارج تركيا 3 ملايين و416 ألفاً و98 شخصاً، بحسب بيانات لجنة الانتخابات العليا في تركيا.

1.6 مليون صوتوا بالخارج والمعابر الحدودية

ومع انتهاء عملية التصويت في عدة دول، تجاوز عدد الأتراك المشاركين بالتصويت في الانتخابات العامة والرئاسية، في خارج البلاد والمعابر الحدودية، مليوناً و666 ألفاً.

وحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن اللجنة العليا للانتخابات التركية، فإن عدد الأتراك المشاركين بالتصويت بالخارج وفي المعابر الحدودية بلغ مليوناً و666 ألفاً و824 ناخباً.

وتستمر عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد حتى 9 أيار/ مايو الجاري، فيما يستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية والمطارات حتى 14مايو.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

ويتنافس الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف "الشعب"، وكمال كليتشدار أوغلو مرشحا عن تحالف "الأمة"، فيما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إينجه رئيس حزب "البلد"، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف "الأجداد".