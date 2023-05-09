أردوغان يبحث مع البرهان التطورات في السودان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التطورات الأخيرة في السودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان للبرهان عن قلقه من زيادة عدد الضحايا والمصابين جراء "اقتتال الأشقاء" في السودان.

وأبلغ الرئيس التركي البرهان أيضا أنه في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن بلاده على استعداد لاستضافتها.

وأكد أردوغان مواصلة تركيا جهودها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني.

كما بحث الجانبان التطورات المتعلقة بأمن المواطنين الأتراك في السودان، وعمليات إجلائهم من هناك.

وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

والاثنين، أعلنت المملكة العربية السعودية، استمرار المحادثات التي تستضيفها بمدينة جدة، بين ممثلي الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، "أياماً"، للوصول إلى "وقف فعال لوقف إطلاق النار".