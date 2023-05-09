أدانت أنقرة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة المحاصر، فجر الثلاثاء، التي تسببت بمقتل 13 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "ندين هجمات القوات الإسرائيلية على غزة اليوم التي أدلت إلى مقتل فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذه الأفعال الدنيئة".

وأكدت الوزارة أنها تنتظر إيقاف هذه الهجمات "بشكل فوري" قبل أن تتسبب بمزيد من الخسائر بالأرواح ودون أن تؤدي إلى دوامة صراع جديدة في المنطقة، داعية الله بالرحمة "لمن فقدوا حياتهم من الأشقاء الفلسطينيين في الهجمات"، وأعربت عن تعازيها للدولة والشعب الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة "استشهاد 13 شخصاً بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين" جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وفجر الثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، لاغتيال 3 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، نفّذ خلالها عدد من الغارات الجوية.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس" مقتل 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في الغارات على غزة.

وتأتي العملية بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع بغزة عقب وفاة الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية، وانتهى التصعيد فجر الأربعاء الماضي، بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، خرقته الأخيرة فجرا باغتيال القادة الثلاثة.