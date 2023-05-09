تشاوش أوغلو يعرض وجهة نظر تركيا من وراء مشاركتها في الاجتماع الرباعي حول سوريا

أكد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا تسعى إلى "تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية".

وأوضح تشاوش أوغلو في تصريحات اليوم من ولاية أنطاليا، أنه سيشارك غدا في الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال: "غدا سنعقد اجتماعا مع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، وهدفنا تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، والتعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل بي كي كي وواي بي جي".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، توجه وزير الخارجية التركي إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن الاجتماع سيناقش تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، إلى جانب مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.

ومن المتوقع أن يعقد تشاوش أوغلو لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.