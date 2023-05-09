1.7 مليون ناخب تركي يصوتون بالخارج وفي المعابر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أن مليون و763 ألفاً و361 ناخباً تركياً أدلوا بأصواتهم في الخارج والمعابر الحدودية، حتى الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية والعامة المقررة في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الحالي.

وبحسب اللجنة، أدلى مليون و642 ألفا و721 ناخباً بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها الممثليات التركية خارج البلاد، و120 ألفاً و640 شخصاً في البوابات الحدودية منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي.

وتنتهي اليوم عملية التصويت في الممثليات بالخارج، فيما تستمر حتى الساعة 17:00 (14:00 تغ) من 14 مايو الجاري في البوابات الحدودية.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية للأتراك المقيمين في الخارج وفي المعابر الحدودية.

فيما يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو، لانتخاب مرشحيهم.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.