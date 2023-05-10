تشاوش أوغلو: أكدنا التعاون في مكافحة الإرهاب ودفع العملية السياسية بسوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الاجتماع الرباعي في العاصمة الروسية موسكو أكد ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية لعودة اللاجئين، ودفع العملية السياسية ووحدة أراضي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الأربعاء، بخصوص اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وأضاف: "أكدنا ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية للعودة، ودفع العملية السياسية ووحدة أراضي سوريا".

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلق في موسكو الاجتماع الرباعي حول سوريا لوزراء خارجية تركيا، وروسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، والنظام السوري فيصل المقداد، للتشاور من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.

والأربعاء، انطلق في العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي حول سوريا لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة له قبل الاجتماع، ضرورة إعداد مسودة خارطة طريق من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد اجتماعات سابقة حول سوريا، عقدت على مستوى رؤساء الاستخبارات ووزراء الدفاع للدول الأربع، ضمن سلسلة اجتماعات أعلن عنها لتطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري.