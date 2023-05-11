أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الخدمة المدنية

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الخدمة المدنية إلى نحو 22 ألف ليرة تركية (1125 دولار تقريبًا).

وقال أردوغان في فعالية بالعاصمة أنقرة الخميس، إن الحكومة سترفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بما لا يقل عن عاملي القطاع العام، في يوليو/ تموز القادم.

وأشار إلى أن أدنى راتب لموظفي الخدمة المدنية في تركيا، سيصل بموجب هذا القرار إلى 22 ألف ليرة تركية.

وشدّد على أن زيادة رواتب هؤلاء الموظفين ستنعكس بشكل تلقائي على راتب المتقاعدين، وأنه كلف الوزير المعني باستكمال الإجراءات اللازمة حتى يوليو.

والثلاثاء، أعلن الرئيس أردوغان زيادة أجور العمالة الحكومية في تركيا بنسبة 45 بالمئة، اعتباراً من يوليو 2023.

وقال إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمال في القطاع العام إلى 15 ألف ليرة تركية (767 دولارا تقريبًا).