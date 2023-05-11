التنافس الرئاسي على أشده بين المرشحين الذين لا يعرفون الكلل أو التعب

يقدم السياسيون الأتراك وأحزابهم أداءً سياسيًا لافتًا لأنهم يناضلون بلا كلل للفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في 14 مايو.

وقطع المتسابقون الرئاسيون، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على وجه الخصوص، آلاف الكيلومترات وربما زاروا ثلاث مدن منفصلة في نفس اليوم وعقدوا فيها تجمعات انتخابية مجتهدين على زيادة الحماس ودعم برنامجهم في السباق الرئاسي.

توقع الكثيرون أن تكون فترة ما قبل الانتخابات أكثر هدوءًا بعد زلزالين كارثيين خلفا أكثر من 50.000 قتيل في جنوب شرق تركيا، لكن الأحزاب شددت جداولها بعد جهود إعادة التأهيل في المنطقة المنكوبة.

بعد تقديمه مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان، خرج أردوغان الحملة الانتخابية في 11 أبريل/نيسان.

وبوتيرة مذهلة، بدأ الزعيم البالغ من العمر 69 عامًا حملته في ولاية ملاطية وجال في المدن الأخرى التي ضربها الزلزال عدة مرات.

بعد حضوره افتتاحات ومراسم تأسيس واجتماعات في نحو 30 ولاية حتى الآن، وغالباً ما يزور ثلاث مدن في نفس اليوم، يتوقع أن يلقي أردوغان خطاباً أمام حشود في العاصمة أنقرة يوم الخميس، وفي اسطنبول يوم الجمعة، قبل انتهاء فترة الحملة الانتخابية.

كما حافظ المنافس الرئيسي لأردوغان والمنافس الرئاسي المشترك كمال كيليجدار أوغلو على إيقاع متفائل حيث قام بجولة في الولايات الشرقية مثل آغري وفان، وانتقل إلى المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الشرقية عبر المدن الوسطى كما شارك في ثلاثة تجمعات في نفس اليوم.

قبل بدء التصويت يوم الأحد، من المقرر أن يصعد كيليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا على خشبة المسرح في ولايات أيدين الغربية وكوتاهيا وسيواس وصامسون ويختتم حملته في العاصمة.

ميرال أكشنر، رئيسة ثاني أكبر حزب في تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، زارت 49 ولاية خلال الأسابيع الثلاثة من حملتها بينما سافر أكبر حليف لأردوغان دولت بهتشلي، 75 عامًا، إلى 34 مدينة، وقد بدأ مسيراته الانتخابية في وقت مبكر، في سبتمبر/أيلول 2022 في سيواس.

لا يزال المتسابقان الآخران في الرئاسة، محرم إنجه وسنان أوغان، يقومان بجولات بالحافلات في جميع أنحاء البلاد.

وفقًا للمحللين، يمكن للحملات التنافسية السريعة للقادة أن تزيد من إقبال الناخبين المرتفع بالفعل في تركيا لما من المرجح أن يكون أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ الجمهورية.

وبلغت نسبة الحضور 86.2% في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018 و85.2% في استطلاعات عام 2015.

وقد انتهى التصويت بالفعل للأتراك الذين يعيشون في الخارج وسجل إقبالًا قياسيًا بلغ 51%، بما في ذلك أكثر من 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وفي تركيا، تم تسجيل ما يقرب من 62 مليون ناخب، بما في ذلك حوالي 5 ملايين ناخب لأول مرة.

في 14 مايو/أيار، سيدلي أردوغان بصوته في إسطنبول بينما يتوجه منافسوه الثلاثة إلى صناديق الاقتراع في أنقرة.