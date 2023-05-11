وكالة الأناضول للأنباء تتخذ تدابير استثنائية في يوم الانتخابات

أعلن رئيس مجلس إدارة الأناضول ومديرها العام سردار قره غوز، الخميس، اتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون حصول أي عطل أو مشكلة خلال البث يوم الانتخابات الأحد المقبل.

وأشار قره غوز إلى أن الوكالة "تعمل منذ 15 شهرا لتقديم أفضل وأسرع خدمة" مساء الانتخابات للمشتركين وقنوات التلفزة والصحافة.

وأضاف أن الوكالة أسست نظاما جديدا خاصا بالانتخابات، مؤكدا استعدادها لتغطية الانتخابات المرتقبة.

وأوضح أن الوكالة أوكلت مهمة جمع بيانات التصويت إلى ألفين و500 من كوادرها إضافة إلى متعاقدين معها.

وذكر أن عدد صناديق الاقتراع في عموم تركيا يبلغ أكثر من 190 ألفا، وأن عدد كوادر الأناضول لا يكفي لتغطية كل الصناديق وبالتالي ستضم الوكالة متعاقدين جدد إلى صفوفها.

وشدد قره غوز على أن "الأناضول ليست جزءا من الانتخابات وإنما شركة تتابع الانتخابات من أجل مشتركيها"، قائلا: "نعمل منذ 15 شهرا لتقديم أفضل وأسرع خدمة للقنوات التلفزيونية والصحف".

ولفت إلى أن الأناضول أسست منظومة جديدة لمتابعة نتائج الانتخابات، مع اتخاذ كافة التدابير لتفادي التعرض لأي مشكلة أو عطل مساء الانتخابات (خلال فرز الأصوات).

وأضاف: "قد نتعرض في ذلك المساء لهجمات إلكترونية ولكننا اتخذنا تدابيرنا لهذا الأمر أيضا، وخصصنا ميزانية لحماية منظومتنا".

وأكد أن الأناضول "ليست الجهة المعنية بإعلان نتيجة الانتخابات" وإنما "مؤسسة" تنقل لمشتركيها تلك النتائج الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.

وأعرب عن ثقته بأن مشتركي الأناضول "سيكونون راضين" عن الخدمة المقدمة من الأناضول إليهم حول نقل نتائج الانتخابات.

وأكد أنه سيتواصل مع المشتركين بعد إتمام نقل النتائج ويستفسر منهم عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة إليهم.

وقال: "سننقل انتخابات 14 مايو 2023 لمشتركينا بأفضل وأسرع الطرق وأكثرها شفافية مع فريق عمل مؤهل ومنافس دوليا".

وختم بالقول إن مراسلي الأناضول سينقلون لتركيا والعالم "المهرجان الديمقراطي في 14 مايو" عبر بث مباشر من مراكز الاقتراع وبشكل مجاني.

وتشهد تركيا، الأحد، انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحًا عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية، سنان أوغان مرشحًا عن تحالف الأجداد.