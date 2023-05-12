أردوغان منتقداً المعارضة: العودة الطوعية للسوريين قد بدأت بالفعل

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت بالفعل.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وقال أردوغان: "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "أنشأنا حتى الآن أكثر من 100 ألف منزل في الشمال السوري عبر مؤسساتنا الحكومية ومنظماتنا المدنية، وقد بدأ المهاجرون العودة إلى هذه المنازل".

وانتقد أردوغان تصريحات زعماء المعارضة حول ترحيل اللاجئين السوريين في حال تولت السلطة في تركيا.

وتابع: "لا أؤيد هذا المفهوم، هذا ظلم. لا سيما أن العودة الطوعية للسوريين قد بدأت بالفعل ونحن سنقدم الدعم اللازم لهم".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري حول تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات.

واستطرد: "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وأكمل: "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا".

ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

يذكر أن تركيا تستضيف نحو 3 ملايين و700 ألف لاجئ سوري بحسب أرقام المديرية العامة للهجرة.