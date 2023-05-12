أردوغان يختتم حملته الانتخابية في مسجد آيا صوفيا الكبير

ينظم الرئيس رجب طيب أردوغان آخر تجمع انتخابي في حملته للانتخابات ليوم الأحد مع صلاة المغرب (غروب الشمس) في مسجد آيا صوفيا الكبير في إسطنبول يوم غد السبت.

أردوغان، الذي يتطلع إلى تحقيق نصر آخر في كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام الحادي والعشرين من حكمه، سيعقد أيضًا لقاءًا أخيرًا واحدًا ثم يلتقي أنصاره في منطقة باهتشلي إيفلر قبل انتهاء فترة الحملة الانتخابية.

ثم سيواصل يوم السبت لقاء المواطنين في مناطق عمرانية وسنجق تبه وباي أوغلو.

ويوم الأحد، سيدلي الرئيس بصوته مع 61 مليون آخرين على مستوى البلاد لانتخاب الرئيس الثالث عشر لتركيا و600 عضو في البرلمان.

يحمل مسجد آيا صوفيا الكبير أهمية ثقافية وتاريخية بالنسبة لتركيا.

يشار أن "آيا صوفيا" صرح فني ومعماري في منطقة السلطان أحمد، وسط مدينة إسطنبول التاريخي.

استخدم الصرح لمدة 481 عاماً مسجدًا، ثم تحول إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم الإسلامية المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي مارس/ آذار 2019، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تخطط "لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا".