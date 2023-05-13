أردوغان مخاطباً قليجدار أوغلو: تهجمك على روسيا ورئيسها أمر غير مقبول

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تهجم كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ومرشحه للانتخابات الرئاسية، على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين أمر غير مقبول.

جاء تصرحه في خطاب ألقاه في قمة الشباب التركي الثالثة بمدينة إسطنبول الجمعة، تعليقا على اتهام زعيم المعارضة التركية، روسيا بالتدخل في الانتخابات التركية المقررة يوم الأحد 14 مايو/ أيار الحالي.

وأضاف: "أنت (قليجدار أوغلو) تهجمت على بوتين ولكن عذرا منك لا يمكنني قبول ذلك، لأن لتركيا علاقات مع روسيا لا تقل عن مستوى علاقات أنقرة مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن حجم التجارة الخارجية التركية مع روسيا أعلى من حجم التجارة مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن قليجدار أوغلو كرر ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يصل إلى كرسي البيت الأبيض، بأنه "يجب هزيمة أردوغان".

وأضاف أردوغان: "ولكنك (قليجدار أوغلو) عاجز ومثير للشفقة لأنه عندما قال بايدن ذلك هل سألته أنا لماذا قال تلك المقالة؟ لا لم أفعل".

"بينما كنت أنا على معرفة ببايدن قبلك بوقت طويل، وكان بيننا لقاءات عائلية"، أضاف أردوغان.

والخميس، وجه قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، مرشح "تحالف الأمة"، اتهاما لروسيا بالوقوف وراء محتوى فيديو يقول إنه "يشوه سمعة مرشحي الرئاسة" للانتخابات.

وكتب على تويتر: "أصدقائي الروس الأعزاء، أنتم وراء المونتاج والمؤامرات والمحتوى المزيف والأشرطة التي تم الكشف عنها في هذا البلد (تركيا) أمس".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون أن تستمر صداقتنا بعد 15 مايو، ارفعوا يدكم عن الدولة التركية، نحن ما زلنا نؤيد التعاون والصداقة".

وجاءت تصريحات زعيم المعارضة التركية بعد ساعات من إعلان محرم إينجة مرشح حزب "البلد" التركي المعارض، انسحابه من السباق الرئاسي.