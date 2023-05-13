تركيا تدخل الصمت الانتخابي وغداً موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة غدا الأحد 14 مايو/آيار.

وتنص المادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، على أن الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

وتحظر الهيئة العلية للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) في تركيا حتى الساعة 21:00 من يوم الانتخابات أي دعاية للأحزاب على الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وأيضا الأخبار المتعلقة بنتائج الانتخابات باستثناء النتائج التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات.

وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداء من الساعة 06:00 من يوم الانتخابات حتى الساعة 00:00.

كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين بحماية الأمن العام.

ويتوجه الناخبون الأتراك، صباح غد الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية بدورتها الثامنة والعشرين من الساعة 8:00 لغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وفي الانتخابات يحق لـ60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا الإدلاء بأصواتهم، منهم 4 ملايين و 904 آلاف 672 ناخبا يصوتون لأول مرة.

وعلى 600 مقعد برلماني يخوض 24 حزبا سياسيا و 151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 3 مرشحين هم مرشح "تحالف الشعب" الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح "تحالف الأمة" كمال قلجدار أوغلو ومرشح "تحالف آتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والخميس، أعلن المرشح الرابع زعيم حزب البلد، محرم إينجة انسحابه من السباق، فيما ستعتبر الأصوات الممنوحة له في الجولة الأولى سارية، بموجب القانون.