تركيا قد تعمد إلى تعديل الدستور القاضي بوجوب نسبة 50% + 1 في الانتخابات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تركيا قد تتخذ خطوات نحو إجراء تعديل دستوري لتغيير شرط التصويت بنسبة 50%+ 1 في الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات الأحد.

ردا على سؤال حول ما إذا كان سيهتم بتغيير القانون الذي يطالب المرشحين بالحصول على أكثر من 50% من الأصوات، الأمر الذي أجبر الأحزاب السياسية على إقامة تحالفات، قال الرئيس: قد نتخذ خطوة ما. وهذا يتطلب تعديلا دستورياً، ويمكننا اتخاذ إجراء بعد الانتخابات".

في 24 يونيو 2018، غيرت تركيا رسمياً هيكلها الإداري من خلال انتخابات واعتمدت النظام الرئاسي، تاركة النظام البرلماني وراءها.

وقال أردوغان أيضًا إن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.

وقال في بث مباشر مع العديد من القنوات التلفزيونية التركية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد إن تركيا "صديقة لأمريكا وروسيا وأولئك الذين يكرهوننا في الغرب".

جاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من اتهام كمال قليجدار أوغلو، المرشح المشترك لتحالف الأمة المعارض المكون من ستة أحزاب، يوم الخميس روسيا بالوقوف وراء محتوى فيديو يُزعم أنه يشوه سمعة المرشحين للرئاسة في انتخابات 14 مايو المقبلة.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة الاتهامات، قائلا إنه لا مجال لأي تدخل روسي في الانتخابات التركية، و "الذين ينشرون مثل هذه الشائعات كذابون".

وأضاف أن روسيا تقدر العلاقات مع تركيا لأنها تتخذ "موقفا مسؤولا للغاية وذو سيادة ومدروس".

في الاقتراع الرئاسي، سيختار الناخبون بين أردوغان وقليجدار أوغلو وسنان أوغان. فيما انسحب محرم إنجه، المرشح الرئاسي الآخر، من السباق يوم الخميس.

وفي سؤال عن الانتقادات القائلة بأنه لن يترك منصبه بعد فوز المعارضة في الانتخابات، قال أردوغان إنه سيعتبر أي نتيجة تخرج من صندوق الاقتراع "شرعية".