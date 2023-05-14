أردوغان يدعو لحماية صناديق الاقتراع إلى حين صدور نتائج الانتخابات

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد ظهر يوم الأحد، المؤيدين والمتطوعين إلى حماية صناديق الاقتراع إلى حين التأكد من نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

وقال أردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي مع إغلاق مراكز الاقتراع اعتبارًا من الساعة 5 مساءً: "كما هو الحال دائمًا، حان الوقت للاهتمام بصناديق الاقتراع. واصلوا حماية إرادة أمتنا حتى الانتهاء من النتائج".

تم تسجيل أكثر من 64.1 مليون شخص للتصويت، بما في ذلك أكثر من 1.76 مليون ممن أدلوا بأصواتهم بالفعل في الخارج و4.9 مليون ناخب لأول مرة.

ووضع اجمالى 191885 صندوق اقتراع تحت تصرف الناخبين فى البلاد.

أدلى كل ناخب بصوتين، أحدهما للرئيس والآخر للنواب الذين سيخدمون لمدة خمس سنوات.

وسيختار الناخبون بين الرئيس رجب طيب أردوغان، الساعي لإعادة انتخابه، وزعيم مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو وسنان أوغان.

فيما انسحب محرم إنجه، وهو مرشح رئاسي آخر، من السباق في وقت سابق الخميس.

ومع ذلك، وبالرغم من انسحابه، أكد المجلس الأعلى للانتخابات -السلطة الانتخابية في تركيا- صحة الأصوات المقترعة لصالحه

ويتنافس في الانتخابات أكثر من 30 حزباً سياسياً و150 مرشحاً برلمانياً مستقلاً.

هناك خمس كتل متعددة الأحزاب في المنافسة: تحالف الشعب وتحالف الأمة وتحالف الأجداد وتحالف العمل والحرية وتحالف اتحاد القوى الاشتراكية.