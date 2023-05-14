الانتخابات التركية: تكتل المعارضة يتقدم في الولايان الجنوبية الشرقية

يبدو أن تحالف الأمة للمعارضة والحزب الذي يؤيدها دون المشاركة في تحالفها يحافظان على التقدم في جنوب شرق تركيا. ففي الولايات ذات الأغلبية الكردية، حافظ المرشح الرئاسي للمعارضة كمال كليجدار أوغلو على تقدمه على الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وفي ديار بكر، إحدى أكبر المحافظات، حصل كليجدار أوغلو على أكثر من 70% من الأصوات، بينما حصل أردوغان على أكثر من 28% مع فتح أكثر من 57% من صناديق الاقتراع.

ومع ذلك، في شانلي أورفا المجاورة، فاز أردوغان بأكثر من 61% من الأصوات، مع فتح أكثر من 68% من صناديق الاقتراع. أيضًا في أرضروم، وهي واحدة من أكبر الولايات في الشرق، كان أردوغان متقدمًا بفارق كبير على كليجدار أوغلو بحوالي 69% مع فتح 83% من صناديق الاقتراع.

في الانتخابات البرلمانية، يتقدم حزب اليسار الأخضر (YSP)، الذي يديره حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، في معظم الولايات، يليه حزب العدالة والتنمية الحاكم (AK).