الرئيس أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية في إسطنبول

صوت الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا اليوم الأحد كما فعل الملايين من المواطنين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع.

وصوّت أردوغان في مدرسة صفت تشيبي الإعدادية في منطقة أوسكودار في اسطنبول، حيث الرئيس استقبالا كبيراً من الجماهير.

ورحب أردوغان بالناخبين والمؤيدين الآخرين قبل الإدلاء بصوته. كما أدلت السيدة الأولى أمينة أردوغان بصوتها إلى جانبه.

بعد الإدلاء بصوته ، قال أردوغان للصحفيين إنه يتابع الانتخابات عن كثب: "حسب المعلومات التي تلقيتها من وزير الداخلية، العملية تسير دون حوادث أو مشاكل. والأهم من ذلك كان التصويت في منطقة الزلزال.. فقد صوت مواطنونا في منطقة الزلزال بحماس وحب أيضا. لا مشكلة هناك حتى الآن".

"آمل أنه بعد إحصاء الأصوات مساء اليوم، ندعو الله من أجل مستقبل أفضل لبلدنا وأمتنا والديمقراطية التركية. من المهم جدًا أن يدلي جميع مواطنينا بأصواتهم حتى نهاية اليوم.. ليس على المواطن أن يخشى إظهار قوة الديمقراطية التركية. أتمنى التوفيق لجميع أعضاء لجنة صناديق الاقتراع ورئيسها."

قال الرئيس أردوغان إنه سيتابع النتائج في إسطنبول.