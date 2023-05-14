النتائج الأولية للانتخابات التركية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية رفع حظر النشر الانتخابي اعتباراً من الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

وحتى الساعة 23:10، تظهر النتائج تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة 49.94 %، فيما يأتي كمال كليتشدار أوغلو ثانياً بنسبة 44.30%، وسنان أوغان ثالثاً بنسبة 5.30 %، وأخيراً المرشح المنسحب محرم إنجة بـ 0.46%

وبدأت عمليات فرز الأصوات في مراكز الاقتراع في مختلف المدن التركية، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عموم البلاد، الأحد، عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي، وذلك بعد أن انطلقت الساعة الثامنة صباحاً.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، صرح في وقت سابق أن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية، سيُعلن عنها مساء يوم الانتخابات.