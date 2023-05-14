الهيئة العليا للانتخابات التركية: انتهاء التصويت دون حدوث أي مشاكل

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد دون ورود أي مشاكل إليهم.

جاء ذلك في بيان، الأحد، عقب انتهاء عملية التصويت في عموم تركيا، مع حلول الساعة 17:00 عصر الأحد.

وأضاف ينار أن مواطنين اثنين وآخر من مراقبي صناديق الاقتراع، فقدوا حياتهم في أزمة قلبية، خلال عملية التصويت، مترحماً عليهم.

وأعرب عن شكره لجميع القائمين على تنظيم عملية الاقتراع، آملاً أن تجلب نتائج الانتخابات الخير لتركيا وشعبها ولجميع الأحزاب السياسية.

وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد، الأحد، عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي، بعد أن انطلقت في الداخل التركي الثامنة صباحاً.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفاً و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد.

كما أدلى 3 ملايين و416 ألفاً و98 ناخباً من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو/ أيار الجاري.

وحظرت الهيئة العليا للانتخابات إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت.

كما حظرت تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر عن البث بشأن الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة "نعم" أو "تفضيل" عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.