للأحزاب الحق في الاعتراض على نتائج الانتخابات التركية حتى ظهر غد الثلاثاء

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المسؤول عن الشؤون الانتخابية علي إحسان يافوز اليوم الأحد أن بوسع الأحزاب الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا ما رغبت في ذلك حتى يوم الثلاثاء.

وقال يافوز، متحدثا أمام مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، إن باب الاعتراضات مفتوح حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، بالتوقيت المحلي.

وفي إشارة إلى المعارضة، قال يافوز إن المعارضة اتخذت الاحتياطات منذ شهر وإن الاعتراضات ممكنة.

وتظهر النتائج غير الرسمية الرئيس رجب طيب أردوغان في مرتبة متقدمة على أقرب منافسيه، كمال كليجدار أوغلو، مع فتح أكثر من 71.9% من صناديق الاقتراع في تركيا.

تم تسجيل أكثر من 64.1 مليون شخص للتصويت، بما في ذلك أكثر من 1.76 مليون ممن أدلوا بأصواتهم بالفعل في الخارج و 4.9 مليون ناخب لأول مرة.

ووضع اجمالى 191885 صندوق اقتراع تحت تصرف الناخبين فى البلاد.

أدلى كل ناخب بصوتين، أحدهما للرئيس والآخر للنواب في البرلمان الذين سيخدمون لمدة خمس سنوات.

يتنافس في الانتخابات أكثر من 30 حزباً سياسياً و150 مرشحاً برلمانياً مستقلاً.

هناك خمس كتل متعددة الأحزاب في المنافسة: تحالف الشعب وتحالف الأمة وتحالف الأجداد وتحالف العمل والحرية وتحالف اتحاد القوى الاشتراكية.