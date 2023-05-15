أردوغان: نعتقد أننا سننهي هذه الجولة بمعدل تصويت أكثر من 50 في المئة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر الاثنين: "نعتقد أننا سننهي الجولة الأولى من الانتخابات بمعدل تصويت أكثر من 50 في المئة، وينتج عن ذلك أغلبية.

وأضاف أردوغان، في خطاب له أمام حشد كبير من أنصاره تجمعوا أمام مقرحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: "لقد أكملت بلادنا عرساً جديداً للديمقراطية بانتخابات 14 مايو/ أيار، مضيفاً :"ورغم أن النتائج الدقيقة ليست مؤكدة بعد، فإننا في الصدارة".

وأردف الرئيس التركي: "الفائز هو بلدنا، أمتنا، بخلاف الأرقام التي أظهرتها جداول الانتخابات، إنها فريدة من نوعها في العالم، مع أعلى مشاركة في تاريخنا".

وتابع:"طوال حياتنا السياسية دون استثناء، احترمنا دائماً قرار الإرادة الوطنية. نحترمه في هذه الانتخابات، وسنحترمه في الانتخابات المقبلة، ونعتقد أننا سننهي هذه الجولة بمعدل تصويت أكثر من 50 في المئة، وهذا ينتج عنه أغلبية".

وتواصل الهئية العليا للانتخابات التركية عمليات فرز الأصوات، وحتى الساعة الثانية والنصف من فجر الاثنين، بلغت نسبة الصناديق التي تم فرزها نحو 97 %، ويتقدم الرئيس أردوغان بنسبة 49.39 %، مقابل 44.92 % لكمال كليتشدار أوغلو، في حين حصل المنافس الثالث سنان أوغان على نسبة 5.35%، والمرشح المنسحب محمر إنجة على 0.44%.

ويعول الرئيس أردوغان على حسم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على أصوات الأتراك المقيمين في الخارج، إذ بلغت نسبة الصناديق التي تم فرزها، حتى الساعة الثانية والنصف من فجر الاثنين، نحو 45.9 %.