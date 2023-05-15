الرئيس أردوغان يحصل على 49.40 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهور، قد حصل على 49.40 بالمئة من الأصوات حتى صباح اليوم.

كما حصل مرشح تحالف الأمة كمال قليجدار أوغلو على 44.96 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99 بالمئة من الأصوات.

وأضاف في مؤتمر صحفي، صباح الإثنين، قال ينار إن مرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان، حصل على 5.2 بالمئة، فيما نال المرشح (المنسحب) محرم إينجة 0.44 بالمئة، بحسب المعطيات حتى الساعة 09.45 صباحا (تغ+3).

وذكر أنه تم فتح 192 ألفا و187 صندوقا من أصل 192 ألفا و214 من صناديق الاقتراع داخل البلاد، أي ما يعادل 99 بالمئة، ولم يتبق سوى 27 صندوقا غير مفتوح من صناديق الداخل.

وفيما يخص صناديق أصوات الخارج، لفت إلى فتح 8 آلاف و65 صندوقا من أصل 9 آلاف و594 من صناديق التصويت خارج البلاد، ما يعادل نحو 84 بالمئة من تلك الصناديق.

وأكد ينار استمرار فرز الأصوات المتبقية وإدخال البيانات إلى نظام احتساب النتائج.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو/أيار، بحسب النتائج الأولية.