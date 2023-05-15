الكرملين يشدد على احترام خيار الشعب التركي في الانتخابات

أكد متحدث الرئاسة الروسية، الكرملين، إن روسيا تحترم خيار الشعب التركي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، وإنها تتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع أنقرة كافة الأحوال.

وأشار دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين، الإثنين، إلى التعاون واسع النطاق بين تركيا وروسيا في العديد من المجالات، لا سيما الاقتصاد.

وأكد أن التعاون بين البلدين يتطور بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والروسي، مبينا بالقول: "لهذا السبب نتابع باهتمام كبير الأنباء الواردة من تركيا المتعلقة بالانتخابات".

وتابع: "نحن نحترم وسنحترم خيار الشعب التركي، لكن على أي حال نتطلع لاستمرار تعاوننا وتعميقه وتوسيعه".

وفي إشارة إلى نضج العملية الديمقراطية في تركيا، قال بيسكوف: "تركيا دولة قوية وذات سيادة، وبالطبع بلد يمكنها ضمان انتخابات شفافة وديمقراطية ومنع جميع أنواع الأفعال غير القانونية".

وشهدت تركيا أمس الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتشير النتائج الأولية إلى حصول "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية على أغلبية مقاعد البرلمان.

فيما ترجح النتائج الأولية حسم الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف المعارضة كمال كليجدار أوغلو إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو/أيار.