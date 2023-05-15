انتخابات الرئاسة التركية تتجه إلى جولة ثانية في 28 مايو

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، بعد عدم حصول أي مرشح على الأصوات الكافية لفوزه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الاثنين، أشار فيه إلى فرز 100 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد.

وقال ينار: "لم يحصل أي مرشح في الانتخابات الرئاسية على الأصوات الكافية لفوزه (50 % + صوت واحد) وتقرر إجراء جولة ثانية الأحد 28 مايو/ أيار".

وأكد أن نسبة المشاركة داخل البلاد في الانتخابات بلغت 88.92 بالمئة، فيما سجلت 52.69 بالمئة في الخارج.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وكشف ينار عن نسبة الأصوات التي حصل عليها مرشحو الانتخابات الرئاسية، بحسب النتائج غير النهائية حتى اللحظة.

وحصل أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو على 44.88 بالمئة، وأوغان على 5.17 بالمئة وإنجه على 0.44 بالمئة.

وبذلك فإن الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى بين الرئيس أردوغان وكليتشدا أوغلو، المرشحين الأول والثاني الذين نالا أعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى.

من جهة ثانية، أشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إلى أن عملية فرز 35 ألفاً و874 صوتاً في الخارج، متواصلة حتى الآن.

وفي سياق متصل، قال ينار إن النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت أمس الأحد، ستعلن من قبل الهيئة العليا للانتخابات يوم 19 مايو/ أيار الجاري.