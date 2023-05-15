شنطوب: الانتخابات جرت في أجواء "عيد ديمقراطي"

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الاثنين، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، "جرت في أجواء عيد بفضل النضج الديمقراطي لدى الشعب التركي".

وأوضح شنطوب، في تغريدة على تويتر أن الانتخابات تعد بمثابة "عيد الديمقراطية".

وشكر جميع المواطنين الذين شاركوا في عملية الاقتراع، مبيناً أن نتيجة الانتخابات هي "انتصار للإرادة الوطنية".

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحصل أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو على 44.88 بالمئة، وأوغان على 5.17 بالمئة وإنجه على 0.44 بالمئة.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجرى في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.