أردوغان: لا توجد خطط لعقد تجمعات حاشدة قبل الجولة الثانية من الانتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه لا يخطط لعقد تجمعات انتخابية لأنصاره قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 مايو / أيار الجاري في تركيا، مؤكداً أنه سيعقد اجتماعات مع الناجين من الزلزال لتعزيز معنوياتهم بعد التعليقات السلبية المتعلقة بالانتخابات.

وأضاف أردوغان، في مقابلة مباشرة على قناة "سي إن إن تورك": "سأزور بعض المناطق المتضررة من الزلزال خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا أخطط لعقد تجمعات انتخابية، لكن قد نقيم تجمعات على غرار التجمعات في منطقة الزلزال".

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو داخل تركيا، ويتنافس فيها أردوغان وكليتشدار أوغلو.

وفي شأن آخر، أكد الرئيس أردوغان، الثلاثاء، على مواصلتهم الكفاح ضد تنظيم "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي.

وفي تغريدة على تويتر، ترحّم الرئيس التركي على الشهداء الثلاثة من قوات الجندرمة التركية أثناء اشتباكهم مع إرهابيي "بي كي كي" في منطقة بيستلر دره لر بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وبعد تقديمه العزاء لأسر الشهداء وللشعب التركي، شدد أردوغان على عزمهم مكافحة الإرهابيين وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها، قائلاً: "سنواصل كفاحنا ضمن حدودنا وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".