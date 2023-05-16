أردوغان يترأس اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية

عقدت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية التركي في العاصمة أنقرة مساء أمس الاثنين، اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب رجب طيب أردوغان.

وناقش الاجتماع تقييم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها تركيا أمس الأحد.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات اللازمة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو/ أيار الجاري.

الاجتماع الذي انعقد بعيداً عن وسائل الإعلام، استغرق 3 ساعات.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.