التصويت للجولة الثانية للا نتخابات التركية بالولايات المتحدة يومي 20-21 مايو

ستجري عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 20-21 مايو/ أيار الجاري، وفق ما أعلنت السفارة التركية في واشنطن.

وأوضحت السفارة في بيان الإثنين، أن عملية الاقتراع ستجري في مقر السفارة بالعاصمة واشنطن والقنصليات التركية في ولايات نيويورك وبوستن وميامي وهوستن وشيكاغو ولوس أنجلوس.

وأضاف البيان أن عملية الاقتراح ستبدأ في تمام الساعة 08:00 صباحا وتستمر حتى 22:00 مساء يومي 20-21 مايو.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.