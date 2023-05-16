القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

التصويت للجولة الثانية للا نتخابات التركية بالولايات المتحدة يومي 20-21 مايو

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 16.05.2023 09:26
مركز إحصاء الأصوات ونشرها في وكالة الأناضول. 15 مايو 2023 الأناضول مركز إحصاء الأصوات ونشرها في وكالة الأناضول. 15 مايو 2023 (الأناضول)

ستجري عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 20-21 مايو/ أيار الجاري، وفق ما أعلنت السفارة التركية في واشنطن.

وأوضحت السفارة في بيان الإثنين، أن عملية الاقتراع ستجري في مقر السفارة بالعاصمة واشنطن والقنصليات التركية في ولايات نيويورك وبوستن وميامي وهوستن وشيكاغو ولوس أنجلوس.

وأضاف البيان أن عملية الاقتراح ستبدأ في تمام الساعة 08:00 صباحا وتستمر حتى 22:00 مساء يومي 20-21 مايو.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الاثنين، إن الانتخابات الرئاسية...
مختارات