تصويت الخارج بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية يبدأ 20 مايو

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنطلق في الخارج يوم 20 مايو/ أيار الجاري.

وقالت الخارجية في تغريدة، الثلاثاء: "اعتباراً من 20 مايو، ستنطلق عملية التصويت في صناديق اقتراع ستضعها 151 ممثلية تركية لدى 73 دولة، في 167 مركزاً".

وكشفت أن عملية التصويت في المنافذ الحدودية ستجري بين 20-28 مايو.

ولفتت إلى أن المواطنين المقيمين في الخارج سيتمكنون من معرفة تاريخ وعناوين عملية التصويت على موقع الهيئة العليا للانتخابات "ysk.gov.tr".

في سياق متصل، أعلنت السفارة التركية في واشنطن، الثلاثاء، أن عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية في الولايات المتحدة الأمريكية ستجرى يومي 20-21 مايو/ أيار الجاري.

تمديد التصويت لـ 5 أيام

في سياق متصل، قررت الهيئة العليا للانتخابات التركية، الثلاثاء، تمديد مدة التصويت بممثليات البلاد في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وأستراليا، لتصبح 5 أيام عوضاً عن يومين.

وبحسب وكالة الأناضول، وافقت الهيئة على مقترحات حزبي العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، لتمديد فترة التصويت في بعض الدول التي تتضمن جاليات تركية كبيرة، والتي كان من المقرر أن تستمر عملية التصويت فيها يومين فقط.

وبموجب القرار الجديد، تستمر عملية التصويت في الممثليات التركية في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيرلندا وبريطانيا بين يومي 20 -24 مايو/ أيار الجاري.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحقق "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو داخل تركيا، ويتنافس فيها أردوغان وكليتشدار أوغلو.

وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات التركية أن نسبة المشاركة بالتصويت داخل البلاد بلغت 88.92 بالمئة، فيما بلغت 52.69 بالمئة في الخارج.